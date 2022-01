Juventus, Bonucci verso il recupero: nel mirino c'è la sfida con l'Hellas Verona (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il difensore bianconero si sta allenando con regolarità e punta a giocare la partita del 6 febbraio. Leggi su 90min (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il difensore bianconero si sta allenando con regolarità e punta a giocare la partita del 6 febbraio.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Bonucci La Juve torna in campo, Bonucci punta il Verona Procede, invece, il lavoro di recupero di Leonardo Bonucci che aveva saltato le ultime partite per un fastidio muscolare ma che guarda a Juventus - Verona del 6 febbraio come alla data anche della ...

Allegri ha due idee per sfruttare Vlahovic, ecco come cambia la Juve Fatto il colpo di mercato ora va rifatta la Juventus. L'arrivo di Vlahovic impone profonde riflessioni ad Allegri che sta studiando come far ... con il serbo punta centrale (Szczesny; Cuadrado, Bonucci, ...

La Juve torna in campo, Bonucci punta il Verona Tuttosport Juventus, Rugani potrebbe prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2024 La Juventus negli ultimi match disputati sembra aver ritrovato equilibrio ed una compattezza di squadra molto importante. Merito anche della crescita del settore difensivo, nonostante nelle ultime par ...

La Juve torna in campo, Bonucci punta il Verona Oggi si riparte alla Continassa, il difensore prosegue nel lavoro di recupero e punta a rientrare per la prossima sfida di campionato del 6 febbraio ...

