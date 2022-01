Jessica Selassié, dimagrimento vertiginoso: il prima e dopo colpisce (Foto) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il percorso di Jessica Selassié all’interno del Gf Vip ha visto anche un incredibile cambiamento fisico. Non sono passati inosservati i tanti chili persi. Tra le protagoniste assolute della sesta edizione del Grande Fratello Vip ci sono senza dubbio le principesse Selassé. Le tre sorelle hanno avuto e stanno avendo un grande impatto sulle dinamiche del reality show di Canale 5. Fin da settembre le sorelle etiopi Selassé sono una parte fondamentale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Per loro il gioco è iniziato insieme, dove fungevano da un’unica concorrente. Durante il percorso nella casa più spiata d’Italia, gli autori hanno deciso di dividerle e farle giocare ognuna per se. Clarissa è stata eliminata al televoto, mentre le altre due continuano a giocare: Lulù, che si è legata a Manuel Bortuzzo che ha lasciato il ... Leggi su chenews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il percorso diall’interno del Gf Vip ha visto anche un incredibile cambiamento fisico. Non sono passati inosservati i tanti chili persi. Tra le protagoniste assolute della sesta edizione del Grande Fratello Vip ci sono senza dubbio le principesse Selassé. Le tre sorelle hanno avuto e stanno avendo un grande impatto sulle dinamiche del reality show di Canale 5. Fin da settembre le sorelle etiopi Selassé sono una parte fondamentale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Per loro il gioco è iniziato insieme, dove fungevano da un’unica concorrente. Durante il percorso nella casa più spiata d’Italia, gli autori hanno deciso di dividerle e farle giocare ognuna per se. Clarissa è stata eliminata al televoto, mentre le altre due continuano a giocare: Lulù, che si è legata a Manuel Bortuzzo che ha lasciato il ...

Advertising

1DMarty_me : RT @xparoledicarta: @uominiedonne ma la vogliamo mettere Jessica Selassiè principessa Etiope sul trono? Grazie #Jeru - xparoledicarta : @uominiedonne ma la vogliamo mettere Jessica Selassiè principessa Etiope sul trono? Grazie #Jeru - im_passe : Da giorni vedo in tl gente che shippa Jessica Selassie e il nobile 40enne. Ma come si fa? A me lui sembra uno che h… - ThisManIsNo1 : Quindi uno dei nuovi si sta frequentando con young sister Selassie... entrerà con un bovindo di indicazioni per… - tuttopuntotv : Clarissa Selassiè blocca la mamma di Sophie: “Sono rimasta sconvolta…” (VIDEO) #GFVip6 #GFVip #jessvip #jeru… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié Clarissa Selassié, flirt in corso con Antonio Medugno? Il gossip Clarissa Selassié: la vita privata La sorella di Lulù e di Jessica Selassié è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata ma ormai sono in molti a credere che tra lei e Medugno sia in ...

Jessica delusa 'Barù mi vede come un'amica'/ Lui 'Mi interessa ma mi sento forzato' Barù ammette il suo interesse per Jessica Selassiè/ "Mi trovo bene ma?" Barù si sbilancia su Jessica Selassiè: 'Mi interessa ma non mi piace questo pressing' In realtà il comportamento di Barù segue ...

Clarissa e Jessica Selassi in lacrime Abbiamo visto nostro padre in carcere Gossip News Clarissa: la vita privata La sorella di Lulù e diè molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata ma ormai sono in molti a credere che tra lei e Medugno sia in ...Barù ammette il suo interesse perSelassiè/ "Mi trovo bene ma?" Barù si sbilancia suSelassiè: 'Mi interessa ma non mi piace questo pressing' In realtà il comportamento di Barù segue ...