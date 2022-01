Jacobs e il nuovo tatuaggio: «Niente creme per rischio doping. Ho visto le stelle ma ne è valsa la pena» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il 4 febbraio torna in pista Marcell Jacobs, correrà sui 60 metri al meeting indoor di Berlino. La Gazzetta è andato a trovarlo a Tenerife dove si sta allenando da mesi, Non vedo l’ora di gareggiare: mai sono stato così a lungo senza farlo. Avrò gli occhi di tanti addosso, ma inseguo i miei obiettivi senza scompormi, consapevole che non sarò sempre al 100%. Le polemiche. Non voglio entrare nel merito della vicenda dei miei diritti d’immagine ma l’assoluzione di Giacomo Spazzini, mio nutrizionista per sei mesi, ha dimostrato che chi ha lanciato determinate accuse, mi riferisco a parte della stampa inglese, avrebbe dovuto fare verifiche migliori. Ho nulla da nascondere: qui ho concesso a un fotografo del Telegraph, quotidiano londinese, di seguirmi per una giornata. Il tatuaggio Tornerà, come promesso, con una novità: il braccio sinistro ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il 4 febbraio torna in pista Marcell, correrà sui 60 metri al meeting indoor di Berlino. La Gazzetta è andato a trovarlo a Tenerife dove si sta allenando da mesi, Non vedo l’ora di gareggiare: mai sono stato così a lungo senza farlo. Avrò gli occhi di tanti addosso, ma inseguo i miei obiettivi senza scompormi, consapevole che non sarò sempre al 100%. Le polemiche. Non voglio entrare nel merito della vicenda dei miei diritti d’immagine ma l’assoluzione di Giacomo Spazzini, mio nutrizionista per sei mesi, ha dimostrato che chi ha lanciato determinate accuse, mi riferisco a parte della stampa inglese, avrebbe dovuto fare verifiche migliori. Ho nulla da nascondere: qui ho concesso a un fotografo del Telegraph, quotidiano londinese, di seguirmi per una giornata. IlTornerà, come promesso, con una novità: il braccio sinistro ...

