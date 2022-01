Iva Zanicchi | “A 82 anni faccio ancora sesso con mio marito Da giovane ero molto inibita | avevo il terrore degli uomini Meno male che con il tempo ho recuperato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ivae le gioie del. Anche a 82. È proprio “l’aquila di Ligonchio” a parlarne in un’intervista al Corriere della Sera dai toni intimi e confidenziali. “Ogni donna, a qualunque età, dovrebbe gridare al proprio uomo l’amore sentimentale e quello carnale. Io e Fausto siamo legati da 36. È piacevole stare con lui, ci divertiamo, lui dice che loridere, lui in compenso mi prende per la gola perché è un grande cuoco”, ha esordito. Poi la cantante è scesa sempre più nei dettagli: “Lei vuol sapere se c’è del? Sì, c’è, facciamo l’amore, perché fare l’amore fa bene alla vita. A qualunque età. Ma io a 60facevo le capriole…! Adesso, ma guai se smetti di fare l’amore anche dopo gli 80. Se ...