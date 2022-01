Italrugby verso il Sei Nazioni | Ct Crowley | “Parisse? Sarà considerato per la prossima selezione”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) La storia recente non parla a favore dell’Italia al Sei, ma l’ottimismo per invertire la rotta con un gruppo giovane sta caratterizzando l’avvicinamento all’esordio contro la Francia. Lo storico torneo di rugby scatta il 5 febbraio. Il giorno dopo debutta la squadra di Kierancontro una delle papabili vincitrici e soprattutto con uno Stade de France che si preannuncia gremito. Nonostante la palese difficoltà dell’ostacolo iniziale, il Commissario Tecnico degli azzurri guarda il bicchiere mezzo pieno: “I ragazzi si stanno allenando molto bene, sono felice di questo – rassicura in conferenza stampa – C’è massima fiducia nei giocatori selezionati e c’è ottimismo sul fatto che, nonostante gli infortuni, gli azzurri potranno rendere al meglio“. Poi c’è il discorso legato alla possibile convocazione di Sergio. Tra ...

... in programma a Parma dal 4 al 6 febbraio in avvicinamento al Women's Six Nations 2022, Ricordiamo che l'rosa esordirà nel prestigioso Torneo del 6 nazioni domenica 27 marzo a Grenoble ...Gli Azzurri, a partire dalla mattinata di domani " lunedì 24 gennaio " sul campo del Payanini Center inizieranno la marcia di avvicinamentol'esordio del torneo in calendario domenica 6 ...Rugby femminile buone notizie tinte d'azzurro per la forte atleta nostrana. Rugby femminile la lariana si ritroverà con la nazionale a Parma da 4 al 6 febbraio News importanti tinte d'azzurro per il R ...