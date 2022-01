Italia’s Got Talent, il secondo Golden Buzzer assegnato è di Mara Maionchi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Elio aveva rotto il ghiaccio nel primo appuntamento. Ieri è stata Mara Maionchi a premere il pulsantone dorato di Italia’s Got Talent. Il suo Golden Buzzer è il giovanissimo trombettista Davide Battista, 14 anni di Melito di Napoli, che ha proposto la sua versione di “Voce”, hit dello scorso anno di Madame. E in più, nello show prodotto da … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 27 gennaio 2022) Elio aveva rotto il ghiaccio nel primo appuntamento. Ieri è stataa premere il pulsantone dorato diGot. Il suoè il giovanissimo trombettista Davide Battista, 14 anni di Melito di Napoli, che ha proposto la sua versione di “Voce”, hit dello scorso anno di Madame. E in più, nello show prodotto da … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

