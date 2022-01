Italia | Mancini lavora sull’attacco | prende quota l’ipotesi Balotelli-Immobile

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Nelle idee del c.t. della Nazionaleci sarebbe anche quella di proporre la coppiaNel corso della conferenza stampa tenuta ieri daprima dell’inizio dello stage della Nazionale, l’argomento principale è stato ovviamente quello legato al ritorno di Mario. Il c.t. ha dichiarato di voler studiare da vicino Super Mario e che non si tratterebbe della carta della disperazione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero,starebbe anche pensando a una coppia d’attacco inedita per l’in vista dei playoff; ovvero quella composta proprio dae da Ciro. Un reparto offensivo pesante, quindi, per cercare di ritrovare quel mancato dopo l’Europeo. L'articolo proviene ...

AntoVitiello : Alessio #Romagnoli convocato dal ct Mancini per lo stage con l'#Italia al posto di Bastoni - Cagliari_1920 : Italia, Mancini lavora su due strade: rinforzare l'attacco e un nuovo modulo #cagliaricalcio - Italia_Notizie : Balotelli, Mancini ci crede ma lui deve dimostrare di essere cambiato. I giudizi di Bonucci e Chiellini - news24_inter : L'editoriale di oggi ???? - Dayline1993 : @arimar66 @Deianir17128382 lo stage non e inutile, essendo che l'italia delle qualificazione a fatto schifo e manci…

'Non pensavo finisse seconda nel girone, ai playoff è dura. Nessuno si aspettava che l'Italia vincesse gli Europei, neanche gli italiani: ha fatto un'impresa. Per voi sarebbe un disastro'. ll commissario tecnico della nazionale italiana ha presentato lo stage di Coverciano: due giorni per studiare nuove e vecchie conoscenze in vista dei playoff di marzo, che vedranno gli Azzurri incontrare. Balotelli di nuovo in azzurro, Biraghi lascia il ritiro Aggiornamenti da Coverciano, primo giorno di ritiro per gli azzurri. Occhi puntati su Balotelli, il centravanti bresciano particolarmente propositivo.