Isola dei Famosi | confermato il doppio appuntamento | nuovi nomi nel cast

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Continuano i preparativi per l’dei. Il GF Vip sta per giungere al termine della sua sesta edizione. Nonostante, molto probabilmente, ci sarà ancora qualche nuovo ingresso nell’edizione di quest’anno che porterà come sempre a ‘eleggere’ il naufrago più famoso dell’anno. Il programma di Canale 5, che è stato condotto per lunghi anni da … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

GiovaQuez : Le ulteriori destinazioni dei corridoi turistici sono: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isol… - MonrealeNews : Sono le province orientali quelle maggiormente colpite dell’Isola #COVID19 - robymark1 : RT @valy_s: @OrtigiaP @PaoneCecchi @giusbrindisi @borghi_claudio @mgmaglie @maryfagi @L3onard___ @madforfree @barbarab1974 @lucabattanta @f… - zagor70 : 'L’isola dei gattini è congelata; i volontari prestano soccorso (VIDEO) - Il mio gatto è leggenda' - massimo_san : RT @IteNovas: #Covid in #Sardegna, ieri ancora 1461 casi e continua la strage: ben 10 vittime, la più giovane di 58 anni - lieve calo dei r… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

... per assistere a competizioni sportive e spettacoli al chiuso o all'aperto, per usufruiremezzi ... invece, alla lista si aggiungeranno: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all'...L'quindi, a dispetto delle precedenti comunicazioni estrapolate dal sito istituzionale del ... Al 77,4%sardi che ha avuto la seconda dose (1.236.793 comprese le monodosi), bisogna poi ...Cala al 77,4 per cento la percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Sardegna, rispetto alla media italiana che supera l’80 per cento. Lo rileva la Fondazione Gimbe, spiegan ...CAGLIARI. Cala al 77,4% la percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale in Sardegna, rispetto alla media italiana che supera l'80%. Lo rileva la Fondazione Gimbe, spiegando che i ...