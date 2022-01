Isola dei Famosi 2022, tutte le novità di Ilary Blasi: due puntate settimanali, inviato, concorrenti a coppia, nuovi opinionisti, fuori Zorzi (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Isola dei Famosi 2022 sta per tornare in televisione capitanata da Ilary Blasi: lo show inizierà in primavera, dopo la fine del GF Vip 6 e quest’anno ci saranno moltissime novità! Leggi anche: Uomini e Donne: Armando Incarnato a L’Isola dei Famosi 2022? Quando inizia, cast concorrenti Isola dei Famosi 2022: tutte le novità Come... Leggi su donnapop (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’deista per tornare in televisione capitanata da: lo show inizierà in primavera, dopo la fine del GF Vip 6 e quest’anno ci saranno moltissime! Leggi anche: Uomini e Donne: Armando Incarnato a L’dei? Quando inizia, castdeileCome...

Advertising

GiovaQuez : Le ulteriori destinazioni dei corridoi turistici sono: Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isol… - _CuiProdest : RT @DelpapaMax: Brindisi non sa chiaramente un cazzo. Frajese dice la verità dei fatti (e personalmente ho fonti americane che confermano t… - Amarizona17 : RT @DelpapaMax: Brindisi non sa chiaramente un cazzo. Frajese dice la verità dei fatti (e personalmente ho fonti americane che confermano t… - lampedusatoday : Un interessante resoconto delle ultime ore di vita di Domenico Modugno a Lampedusa, sulla spiaggia dell'Isola dei C… - DariaCarta : RT @DelpapaMax: Brindisi non sa chiaramente un cazzo. Frajese dice la verità dei fatti (e personalmente ho fonti americane che confermano t… -