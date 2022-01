Isola dei Famosi 2022, cosa cambia nella nuova edizione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Cari fan dell’Isola dei Famosi, tenetevi forte: manca poco all’inizio di uno degli show di Canale 5 più amati in assoluto. La nuova edizione ripartirà in primavera, perfettamente a ridosso della fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip che, per mesi, ha imperversato diventando un amico quotidiano, un sottofondo alle nostre giornate. La conduzione dell’Isola non vi stupirà: per la seconda volta sarà in carica Ilary Blasi, piena d’energia e pronta a conquistare tutti come sempre… ma le novità sono tante: Tv Blog ha snocciolato nuove interessanti anticipazioni sulla trasmissione – i cui preparativi sono ancora in corso. L’appuntamento settimanale dell’Isola dei Famosi 2022 Anche quest’anno l’appuntamento con le dirette ... Leggi su dilei (Di giovedì 27 gennaio 2022) Cari fan dell’dei, tenetevi forte: manca poco all’inizio di uno degli show di Canale 5 più amati in assoluto. Laripartirà in primavera, perfettamente a ridosso della fine della sestadel Grande Fratello Vip che, per mesi, ha imperversato diventando un amico quotidiano, un sottofondo alle nostre giornate. La conduzione dell’non vi stupirà: per la seconda volta sarà in carica Ilary Blasi, piena d’energia e pronta a conquistare tutti come sempre… ma le novità sono tante: Tv Blog ha snocciolato nuove interessanti anticipazioni sulla trasmissione – i cui preparativi sono ancora in corso. L’appuntamento settimanale dell’deiAnche quest’anno l’appuntamento con le dirette ...

Advertising

enon_2019 : @francyfra197979 E se andassimo in un'isola dei Caraibi??? ?? - seguitemi2021 : La paona non la si può ascoltare da quanto sta antipatica.. Ma tornatene all'isola dei coglioni.. ?????? - CorsicaOggi : #GiornataDellaMemoria: dall'isola dei giusti una riflessione nel 77° della Liberazione di #Auschwitz - charliecarla : RT @DelpapaMax: Brindisi non sa chiaramente un cazzo. Frajese dice la verità dei fatti (e personalmente ho fonti americane che confermano t… - CronacheNuoresi : La Regione Sardegna smentisce il crollo dei #vaccini nell'Isola -