Isola dei Famosi 2022, cosa cambia: le novità della nuova edizione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Cari fan dell’Isola dei Famosi, tenetevi forte: manca poco all’inizio di uno degli show di Canale 5 più amati in assoluto. La nuova edizione ripartirà in primavera, perfettamente a ridosso della fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip che, per mesi, ha imperversato diventando un amico quotidiano, un sottofondo alle nostre giornate. La conduzione dell’Isola non vi stupirà: per la seconda volta sarà in carica Ilary Blasi, piena d’energia e pronta a conquistare tutti come sempre… ma le novità sono tante: Tv Blog ha snocciolato nuove interessanti anticipazioni sulla trasmissione – i cui preparativi sono ancora in corso. L’appuntamento settimanale dell’Isola dei Famosi 2022 Anche ... Leggi su dilei (Di giovedì 27 gennaio 2022) Cari fan dell’dei, tenetevi forte: manca poco all’inizio di uno degli show di Canale 5 più amati in assoluto. Laripartirà in primavera, perfettamente a ridossofinesestadel Grande Fratello Vip che, per mesi, ha imperversato diventando un amico quotidiano, un sottofondo alle nostre giornate. La conduzione dell’non vi stupirà: per la seconda volta sarà in carica Ilary Blasi, piena d’energia e pronta a conquistare tutti come sempre… ma lesono tante: Tv Blog ha snocciolato nuove interessanti anticipazioni sulla trasmissione – i cui preparativi sono ancora in corso. L’appuntamento settimanale dell’deiAnche ...

Advertising

enon_2019 : @francyfra197979 E se andassimo in un'isola dei Caraibi??? ?? - seguitemi2021 : La paona non la si può ascoltare da quanto sta antipatica.. Ma tornatene all'isola dei coglioni.. ?????? - CorsicaOggi : #GiornataDellaMemoria: dall'isola dei giusti una riflessione nel 77° della Liberazione di #Auschwitz - charliecarla : RT @DelpapaMax: Brindisi non sa chiaramente un cazzo. Frajese dice la verità dei fatti (e personalmente ho fonti americane che confermano t… - CronacheNuoresi : La Regione Sardegna smentisce il crollo dei #vaccini nell'Isola -