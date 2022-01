“Io le ho detto una cosa”. Michelle Hunziker e la separazione, ora parla Eros Ramazzotti (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si sono amati molto, sono stati loro a ribadirlo con trasparenza lasciando emergere gli ultimi sprazzi di un amore ormai logorato. Purtroppo sembrano essersi conosciuti nel momento meno adatto, dando però vita ad una figlia, Aurora. Per lei hanno superato vecchi attriti, ma ora Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in che rapporti sono? Negli ultimi giorni chiunque ha sperato in un loro ritorno di fiamma, cosa che il pubblico italiano sogna da decenni. Ora che Michelle Hunziker ha ufficializzato la rottura con il marito Tomaso Trussardi, attraverso una nota dell’Ansa, ed Eros Ramazzotti si è detto ancora single, la speranza tra i fan è riemersa dal passato. Oggi il cantante ha ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si sono amati molto, sono stati loro a ribadirlo con trasparenza lasciando emergere gli ultimi sprazzi di un amore ormai logorato. Purtroppo sembrano essersi conosciuti nel momento meno adatto, dando però vita ad una figlia, Aurora. Per lei hanno superato vecchi attriti, ma oraedin che rapporti sono? Negli ultimi giorni chiunque ha sperato in un loro ritorno di fiamma,che il pubblico italiano sogna da decenni. Ora cheha ufficializzato la rottura con il marito Tomaso Trussardi, attraverso una nota dell’Ansa, edsi èancora single, la speranza tra i fan è riemersa dal passato. Oggi il cantante ha ...

