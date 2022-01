Inter, il mercato degli sponsor: verso rinnovo con Nike, cambia marchio sulla maglia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Inter al lavoro sul mercato, ma non solo per quanto riguarda i calciatori. I nerazzurri infatti si stanno muovendo anche sul fronte degli sponsor, fondamentali per un importante ritorno economico da investire poi anche in sede di calciomercato. Stando a quanto riportato in queste ore dal Corriere dello Sport, l’Inter è pronta a cambiare il main sponsor sulla maglia passando dall’attuale Socios a Digitalbits, che ad oggi è sponsor sulla manica. Il tutto per una cifra pari a 85 milioni più bonus per un accordo di quattro anni. In fase di rinegoziazione anche l’accordo con lo sponsor tecnico Nike, che dovrebbe comunque rimanere il partner ... Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022)al lavoro sul, ma non solo per quanto riguarda i calciatori. I nerazzurri infatti si stanno muovendo anche sul fronte, fondamentali per un importante ritorno economico da investire poi anche in sede di calcio. Stando a quanto riportato in queste ore dal Corriere dello Sport, l’è pronta are il mainpassando dall’attuale Socios a Digitalbits, che ad oggi èmanica. Il tutto per una cifra pari a 85 milioni più bonus per un accordo di quattro anni. In fase di rinegoziazione anche l’accordo con lotecnico, che dovrebbe comunque rimanere il partner ...

