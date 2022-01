Inter | de Vrij al Memoriale Shoah nel ricordo di Arpad Weisz

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 gennaio 2022) In occasione del Giorno della Memoria, l’si è recata in visita aldelladi Milano per onorare ildi Árpáde delle milioni di vittime dell’Olocausto. In rappresentanza del club Stefan de, il quale ha portato in dono una maglia nerazzurra con il numero 18, che in lingua ebraica ha lo stesso valore numerico della parola ‘Vita’, e il nome di Árpádper ricordare il calciatore e allenatore di origine ungherese che nella stagione 1929-30 vinse lo scudetto alla guida dell’. Árpád, colui che lanciò in Serie A il giovanissimo Giuseppe Meazza, era ungherese all’anagrafe ed ebreo nel sangue, e quando anche in Italia furono emanate le leggi razziali nel 1938, cercò di scappare con la sua ...