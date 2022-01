Inter, chiuso il bond da 415 milioni: la nota ufficiale della società (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Inter ha ufficializzato la chiusura del bond da 415 milioni di euro: la nota del club nerazzurro con tutti i dettagli L’Inter ha chiuso il bond da 415 milioni di euro come annunciato dallo stesso club nerazzurro. Il bond avrà un tasso del 6,75% e sarà quotato alla Borsa di Lussemburgo. Di seguito la nota ufficiale del sodalizio campione d’Italia. «Inter Media and Communication SpA annuncia di aver prezzato con successo un’offerta istituzionale sottoscritta in eccesso di 415,0 milioni di euro in capitale aggregato di nuove Senior Secured Notes al 6,750% con scadenza 2027 a un prezzo di emissione del 100,00%. L’emissione e il regolamento delle Obbligazioni ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) L’ha ufficializzato la chiusura delda 415di euro: ladel club nerazzurro con tutti i dettagli L’hailda 415di euro come annunciato dallo stesso club nerazzurro. Ilavrà un tasso del 6,75% e sarà quotato alla Borsa di Lussemburgo. Di seguito ladel sodalizio campione d’Italia. «Media and Communication SpA annuncia di aver prezzato con successo un’offerta istituzionale sottoscritta in eccesso di 415,0di euro in capitale aggregato di nuove Senior Secured Notes al 6,750% con scadenza 2027 a un prezzo di emissione del 100,00%. L’emissione e il regolamento delle Obbligazioni ...

