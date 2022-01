Inter | Barella | “Tifo Cagliari | ma ho sempre simpatizzato per i nerazzurri”

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il centrocampista e ormai pilastro dell’, Nicolò, si è raccontato a “Careers“, un nuovo format diTV. “Sono nato a Pirri, provincia di. Sono tanto legato alla mia terra e alle mie origini. Amo anche il mio dialetto, lo uso spesso quando a Milano non voglio farmi capire dalle persone”. Poi ha continuato parlando della sua prima esperienza fuori terra sarda, a Como, sottolineando come la sua carriera era presumibilmente destinata a spiccare in Lombardia. “Era destino che fossi vicino Milano. E’ stata un’esperienza difficile a causa della retrocessione, ma bella per il gruppo di compagni stupendi che ho trovato, alcuni li sento tuttora. Ringrazio Gianfranco Matteoli per avermi portato a Como, e poi quando sono arrivato all’, ero contento che ci fosse qualcosa che ...