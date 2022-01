Insulti antisemiti a 12enne, aperto fascicolo per lesioni aggravate dall’odio razziale (Di giovedì 27 gennaio 2022) La procura del tribunale per i minori di Firenze ha aperto un fascicolo sulla base dell’articolo 604 ter del codice penale, ipotizzando il reato di lesioni aggravate dall’odio razziale, in merito alla vicenda di Campiglia Marittima (nel Livornese) che ha visto come vittima un 12enne aggredito perché ebreo. Secondo quanto accertato, a insultare e picchiare il bambino sarebbero state una quindicenne e una ragazza non ancora quattordicenne e per questo non imputabile. Dalla denuncia inoltrata alla procura minorile, emerge che “senza alcun motivo apparente” il bambino sarebbe stato avvicinato dalle due ragazze che gli avrebbero detto: “Ebreo di m…., devi bruciare nei forni”. Ci sarebbero almeno tre testimoni che ai carabinieri avrebbero confermato quanto riferito nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) La procura del tribunale per i minori di Firenze haunsulla base dell’articolo 604 ter del codice penale, ipotizzando il reato di, in merito alla vicenda di Campiglia Marittima (nel Livornese) che ha visto come vittima unaggredito perché ebreo. Secondo quanto accertato, a insultare e picchiare il bambino sarebbero state una quindicenne e una ragazza non ancora quattordicenne e per questo non imputabile. Dalla denuncia inoltrata alla procura minorile, emerge che “senza alcun motivo apparente” il bambino sarebbe stato avvicinato dalle due ragazze che gli avrebbero detto: “Ebreo di m…., devi bruciare nei forni”. Ci sarebbero almeno tre testimoni che ai carabinieri avrebbero confermato quanto riferito nella ...

