Insigne rischia la Nazionale? Mancini non si pronuncia sul futuro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dall'edizione di oggi, gioveì 27 gennaio, de 'Il Mattino', sono giunti interessanti aggiornamenti che riguardano il futuro di Lorenzo Insigne nella Nazionale italiana del CT Roberto Mancini. Come sappiamo, il campionato di Serie A è in pausa proprio perché i giocatori sono impegnati negli stage in vista degli spareggi per accedere ai prossimi Mondiali in Qatar 2022. A questo ritiro parteciperà anche il numero 24 del Napoli, dopodiché le cose potrebbero complicarsi. Vediamo insieme le motivazioni. Il quotidiano partenopeo ha analizzato le dichiarazioni rilasciate dal Commissario Tecnico Roberto Mancini, che a quanto pare non ha escluso la possibilità di future esclusioni per Insigne dall'Italia, con la Nazionale che può quindi salutareil suo fantasista col numero 10 ...

