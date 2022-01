Advertising

GiorgioAntonel1 : RT @Trezzano5Stelle: Pensioni, Inps lancia il servizio online Pensami per il calcolo dell’assegno futuro e dell’anno di possibile uscita da… - erreoess : RT @LeggiOggi_it: È online il nuovo servizio Inps Pensami - Pensione a misura - che permetterà agli utenti di conoscere il loro futuro pens… - LinaVadal : RT @LeggiOggi_it: È online il nuovo servizio Inps Pensami - Pensione a misura - che permetterà agli utenti di conoscere il loro futuro pens… - Trezzano5Stelle : Pensioni, Inps lancia il servizio online Pensami per il calcolo dell’assegno futuro e dell’anno di possibile uscita… - LeggiOggi_it : È online il nuovo servizio Inps Pensami - Pensione a misura - che permetterà agli utenti di conoscere il loro futur… -

Ultime Notizie dalla rete : Inps online

il simulatore della pensione PensAMi: ecco come si calcola l'assegno - GUIDA. L'comunica che è" PensAMi " il nuovo simulatore ideato per affiancare e accompagnare gli ...il nuovo servizio PENSAMI, che consente a ciascun utente di simulare gli scenari pensionistici che gli si prospettano e la decorrenza della pensione, considerata l'attività lavorativa ...In linea con la trasformazione digitale in atto, verso servizi semplici e sempre più vicini al cittadino, l'Inps ha messo a disposizione sul proprio sito l'applicativo "Pensami" (pensione a misura) pe ...Intanto, in attesa di un'apposita circolare sul tema, l'istituto previdenziale ha pubblicato una serie di risposte alle Faq, le domande più frequenti, riguardanti la nuova misura. Vediamo insieme qual ...