Infortunio Miranchuk: lesione al bicipite. E il mercato… (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le ultime notizie sul centrocampista dei bergamaschi Come riporta Sky Sport Miranchuk ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra (l’Infortunio risale al match con la Lazio) e per lui è previsto uno stop di circa 20/25 giorni. Da capire come possa cambiare la situazione del giocatore anche in ottica mercato, con Lazio e Genoa interessate al profilo, anche se è arrivata la smentita di Percassi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le ultime notizie sul centrocampista dei bergamaschi Come riporta Sky Sportha riportato unadi secondo grado alfemorale della coscia sinistra (l’risale al match con la Lazio) e per lui è previsto uno stop di circa 20/25 giorni. Da capire come possa cambiare la situazione del giocatore anche in ottica mercato, con Lazio e Genoa interessate al profilo, anche se è arrivata la smentita di Percassi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

