Infortunio Kessie: buone notizie per il Milan, l’esito degli esami (Di giovedì 27 gennaio 2022) Kessie aveva fatto preoccupare tutti gli appassionati rossoneri uscendo dal campo in lacrime in Coppa d’Africa per un Infortunio. Fortunatamente il giocatore della Costa d’Avorio non ha riportato gravi conseguenze: il giocatore del Milan si è sottoposto oggi ad accertamenti vari e la tac ha dato esito negato. Escluse quindi lesioni: il Milan e tutti i tifosi rossoneri tirano un sospiro di sollievo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 27 gennaio 2022)aveva fatto preoccupare tutti gli appassionati rossoneri uscendo dal campo in lacrime in Coppa d’Africa per un. Fortunatamente il giocatore della Costa d’Avorio non ha riportato gravi conseguenze: il giocatore delsi è sottoposto oggi ad accertamenti vari e la tac ha dato esito negato. Escluse quindi lesioni: ile tutti i tifosi rossoneri tirano un sospiro di sollievo. L'articolo CalcioWeb.

