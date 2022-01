Infantino: “Il Mondiale di calcio ogni due anni eviterebbe morti nel Mediterraneo..” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Torna a parlare del Mondiale di calcio ogni due anni il Presidente della Fifa e lo fa toccando delicati temi internazionali, come l’immigrazione verso l’Europa dai paesi africani. Durante il Consiglio Europeo della Fifa, Gianni Infantino ha sottolineato come tanti paesi ricchi prevalgono sugli interessi di quelli che soffrono maggiormente la crisi economica, come accade in Africa. Seppur con contenuti probabilmente umanistici, le sue dichiarazioni stanno facendo scalpore in tutto il mondo: “Non è solo voler il Mondiale ogni due anni – sottolinea il numero uno del calcio Mondiale – si è parlato tanto della Superlega, il calcio va nella direzione in cui pochi hanno tutto e la stragrande ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 27 gennaio 2022) Torna a parlare deldidueil Presidente della Fifa e lo fa toccando delicati temi internazionali, come l’immigrazione verso l’Europa dai paesi africani. Durante il Consiglio Europeo della Fifa, Giha sottolineato come tanti paesi ricchi prevalgono sugli interessi di quelli che soffrono maggiormente la crisi economica, come accade in Africa. Seppur con contenuti probabilmente umanistici, le sue dichiarazioni stanno facendo scalpore in tutto il mondo: “Non è solo voler ildue– sottolinea il numero uno del– si è parlato tanto della Superlega, ilva nella direzione in cui pochi hanno tutto e la stragrande ...

