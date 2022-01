In questa foto era davvero molto piccola, poi ha fatto la storia della tv: sapete dirci chi è? (Di giovedì 27 gennaio 2022) piccola ma già bellissima: riuscite a riconoscere in questa foto di molti anni fa il personaggio così tanto amato dalla tv italiana? Avete visto che meraviglia questa bambina ritratta nella foto? Bionda, occhi chiari, e lineamenti delicati come un angioletto. Ma se vi dicessimo che negli anni è diventata una showgirl famosissima? Leggi anche—–>>>Bruno Barbieri, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 27 gennaio 2022)ma già bellissima: riuscite a riconoscere indi molti anni fa il personaggio così tanto amato dalla tv italiana? Avete visto che meravigliabambina ritratta nella? Bionda, occhi chiari, e lineamenti delicati come un angioletto. Ma se vi dicessimo che negli anni è diventata una showgirl famosissima? Leggi anche—–>>>Bruno Barbieri, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

antoniospadaro : In questa foto condivisa da @iacopo_melio c’è tutto. Commenta: “In questo scatto, la più alta carica dello Stato ch… - vaticannews_it : #21gennaio La vicenda della famiglia siriana di Idlib, rifugiata in Turchia e accolta nella diocesi di Siena, grazi… - Eurosport_IT : Dai un titolo a questa foto ?? : ____ #EurosportTENNIS | #AO2022 | #AusOpen | #Berrettini - yuusmg : baserò la mia personalità tutta su questa foto - LadySgrazia : Questa foto fa un po’ pena come foto ma mi fa morire dal ridere perché siamo entrambi felicioni di andare a pascola… -