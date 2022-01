In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Gennaio: Altro che kingmaker quirinale, voto bloccato dalle salvinate: aggiunge Massolo ai soliti Cassese e Frattini (Di venerdì 28 gennaio 2022) quirinale 2022 Aumenta l’onda del bis di Mattarella: oggi anche la quinta rischia il flop Ieri quarta votazione. Altro giro a vuoto: la destra si astiene, a sinistra 1 su 3 vuole Sergio. Ma il Colle chiede l’appello dei leader Di Paola Zanca Ho visto cose… Di Marco Travaglio Ho visto cose che voi umani… avete visto tutti, salvo i fortunati che non guardano la tv e i giornaloni. Ho visto il presidente del Consiglio fare le consultazioni per scegliersi il presidente della Repubblica e minacciare, tramite indiscrezioni mai smentite alla stampa amica, di prendere cappello e andarsene se non fosse eletto lui o Vite Parallele Diplomazia e Servizi segreti: i duellanti Belloni e Massolo Lui accusato (da destra) sul giro Corallo Di Salvatore Cannavò Gli effetti della riforma Stalker arrestato e subito liberato. Il pm a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022)2022 Aumenta l’onda del bis di Mattarella: oggi anche la quinta rischia il flop Ieri quarta votazione.giro a vuoto: la destra si astiene, a sinistra 1 su 3 vuole Sergio. Ma il Colle chiede l’appello dei leader Di Paola Zanca Ho visto cose… Di Marco Travaglio Ho visto cose che voi umani… avete visto tutti, salvo i fortunati che non guardano la tv e i giornaloni. Ho visto il presidente del Consiglio fare le consultazioni per scegliersi il presidente della Repubblica e minacciare, tramite indiscrezioni mai smentite alla stampa amica, di prendere cappello e andarsene se non fosse eletto lui o Vite Parallele Diplomazia e Servizi segreti: i duellanti Belloni eLui accusato (da destra) sul giro Corallo Di Salvatore Cannavò Gli effetti della riforma Stalker arrestato e subito liberato. Il pm a ...

