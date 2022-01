Imprese italiane con Putin Il vertice è un autogol Lo zar accusa | fanno affari d’oro col gas russo E l’Ue bolla il confronto come “inopportuno”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Cosa ha spinto un gruppo tra le maggioriad aderire alonline di ieri col presidenteVladimir, mentre Mosca è al centro di fortissime tensioni geopolitiche per la crisi con l’Ucraina, non solo resta un mistero ma si è rivelato pure un. Imbarazzi erano stati espressi dal nostro governo, che in questa fase non vuole dare alibi a derive non atlantiste, ma a queste critiche si è aggiunta Bruxelles, da dove l’iniziativa è stata giudicata “inopportuna”. Nessun interesse economico – è il giudizio a livello europeo – può giustificare un’iniziativa del genere nel momento in cui si è sull’orlo di una guerra alle porte del Vecchio Continente. E nemmeno nessuna esigenza di approvvigionamento energetico. Un tasto su cuiha ...