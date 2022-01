Iliad | salta tutto | il clamoroso annuncio lascia i clienti a bocca aperta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iliad salta

Inews24

... 2021 Palazzo Lascaris Palazzo Lascaris Consiglio regionale,il rinnovo delle cariche ... Lifestyle, problemi alla rete. E' "down" Rosa Zagni Gennaio 10, 2022Intantofuori che nel board di KKR c'è il francese Xavier Niel, fondatore di, proprio l'operatore telefonico pronto a sbarcare nel mercato del fisso in Italia , fattore che, come riporta ...Iliad, salta tutto: l'annuncio lascia tutti i clienti a bocca aperta. La compagnia francese ha smentito delle voci girate nelle ultime ore ...L'offerta parte da 15,99 euro, senza costi nascosti e senza vincoli di durata, per chi è già cliente Iliad nel mobile, ma costerà 23,99 euro per tutti gli altri. Sviluppato internamente il router, più ...