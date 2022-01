Il video del furto del cellulare della ragazza morta in un incidente (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Atto di sciacallaggio sul luogo dell'incidente di ieri sera a Foggia dove è morta Camilla Di Pumpo, giovane avvocatessa di 25 anni. Nella concitazione del momento, tra chi chiedeva aiuto e curiosi c'era anche un uomo che ha rubato da terra un telefono cellulare poi risultato essere quello della vittima. Un furto registrato anche da alcune riprese amatoriali dove si vede un uomo magro, con cappellino di lana, giaccone e pantalone scuri, avvicinarsi al luogo dell'incidente. Dopo aver notato il cellulare a terra, a poca distanza dalle automobili coinvolte nel sinistro, l'uomo si abbassa, lo prende e se lo mette in tasca. Poi si allontana di poco guardandosi attorno. Solo dopo la tragedia è stato accertato che quel telefono era della ... Leggi su agi (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Atto di sciacallaggio sul luogo dell'di ieri sera a Foggia dove èCamilla Di Pumpo, giovane avvocatessa di 25 anni. Nella concitazione del momento, tra chi chiedeva aiuto e curiosi c'era anche un uomo che ha rubato da terra un telefonopoi risultato essere quellovittima. Unregistrato anche da alcune riprese amatoriali dove si vede un uomo magro, con cappellino di lana, giaccone e pantalone scuri, avvicinarsi al luogo dell'. Dopo aver notato ila terra, a poca distanza dalle automobili coinvolte nel sinistro, l'uomo si abbassa, lo prende e se lo mette in tasca. Poi si allontana di poco guardandosi attorno. Solo dopo la tragedia è stato accertato che quel telefono era...

