Il vero motivo che spinge Harry a tornare nel Regno Unito e a chiedere la scorta | cosa c’è dietro?

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Meghan Markle e il principeavrebbero scatenato un “disastro delle pubbliche relazioni” a causa delle “paranoie” su un possibile ritorno nel. E’ quanto rivela Neil Sean, esperto di vicende che riguardano la Famiglia Reale, che rivelaci sarebbel’apparente paura del Duca di Sussex diin Inghilterra. Di recente, infatti, il principe ha fatto sapere tramite i suoi avvocati di non sentirsi al sicuro nel suo paese d’origine (dove potrebbe fare rientro in vista del Giubileo di platino della regina Elisabetta II, ndr) in seguito alla decisione del Ministero dell’Interno di impedirgli di pagare personalmente per ottenere la protezione della polizia. LEGGI ANCHE => Spotify fa propaganda no-vax?se ne frega: nuove ...