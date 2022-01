Il saluto di Robin Gosens all’Atalanta: “Emozioni incredibili. Grazie di tutto!” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Per l’Atalanta e Robin Gosens è tempo dei saluti. Il tedesco, tramite un post pubblicato su Instagram, ha voluto ringraziare tutto l’ambiente nerazzurro dopo 5 anni di grandissime soddisfazioni, dove è stata riscritta più volte la storia della Dea. Tale dedica recita: “Sono passati più di quattro anni da quando sono arrivato all’Atalantabc come un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gosens di nuovo nel mirino della Juventus, ma l’Atalanta non fa regali (alzando la cifra) Gosens: “Via dall’Atalanta solo ad un’offerta importante. Sulla Bundesliga…” Oltre al danno anche la beffa: infortunio al piede sinistro per Robin Gosens Gosens-Inter, ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Per l’Atalanta eè tempo dei saluti. Il tedesco, tramite un post pubblicato su Instagram, ha voluto ringraziare tutto l’ambiente nerazzurro dopo 5 anni di grandissime soddisfazioni, dove è stata riscritta più volte la storia della Dea. Tale dedica recita: “Sono passati più di quattro anni da quando sono arrivatobc come un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::di nuovo nel mirino della Juventus, ma l’Atalanta non fa regali (alzando la cifra): “Via dsolo ad un’offerta importante. Sulla Bundesliga…” Oltre al danno anche la beffa: infortunio al piede sinistro per-Inter, ...

