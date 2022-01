Il Quirinale infinito: Draghi incontra Tajani, Salvini riporta in pista Frattini (Di giovedì 27 gennaio 2022) Potrebbero scattare due votazioni al giorno per accelerare sulla nomina del Presidente della Repubblica al Quirinale. Sul tema il presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato la conferenza dei capigruppo congiunta per domani 28 gennaio alle 10.15 a Montecitorio. La giornata di domani può rivelarsi decisiva per l’elezione del nuovo Capo dello Stato. Per questo si moltiplicano i contatti e gli incontri a tutti i livelli. Quirinale o Chigi? Draghi si muove Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, è stato a Palazzo Chigi per un incontro con il premier Mario Draghi. L’incontro, a quanto si apprende in ambienti azzurri, è stato “cordiale“. Non cambia, a quanto sembra, la posizione di FI, per cui Draghi deve proseguire il suo lavoro alla guida del governo. Fonti del Centrodestra ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 27 gennaio 2022) Potrebbero scattare due votazioni al giorno per accelerare sulla nomina del Presidente della Repubblica al. Sul tema il presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato la conferenza dei capigruppo congiunta per domani 28 gennaio alle 10.15 a Montecitorio. La giornata di domani può rivelarsi decisiva per l’elezione del nuovo Capo dello Stato. Per questo si moltiplicano i contatti e gli incontri a tutti i livelli.o Chigi?si muove Antonio, coordinatore di Forza Italia, è stato a Palazzo Chigi per un incontro con il premier Mario. L’incontro, a quanto si apprende in ambienti azzurri, è stato “cordiale“. Non cambia, a quanto sembra, la posizione di FI, per cuideve proseguire il suo lavoro alla guida del governo. Fonti del Centrodestra ...

