(Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Ravenna, 27 gennaio 2022 – IlPN(HIV e), approvato con intesa nella Conferenza Stato-Regioni del 26 ottobre 2017, prevede interventi di, informazione, ricerca, assistenza, cura, sostegno all’attività di volontariato, sorveglianza epidemiologica, formazione e aggiornamento degli operatori, strategie di informazione in favore sia della popolazione generale, sia di quella con comportamenti a rischio. Non solo. L’attenzione in particolare è focalizzata sulla lotta alla stigmatizzazione e sulle attività di. Fra queste ultime, le attuali evidenze scientifiche attribuiscono un ruolo fondamentale all’estensione come(TasP) delle terapie antiretrovirali (ARV). Oltre a questo, esiste ancora un ...

Advertising

FamigliaGov : Il Consiglio dei ministri delibera il 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo s… - UispNazionale : #Online la selezione stampa di Uisp Nazionale. In primo piano: #GiornatadellaMemoria: l’impegno dello sport, inizia… - lifestyleblogit : Il Piano Nazionale AIDS tra prevenzione e futuro - -

Ultime Notizie dalla rete : Piano Nazionale

Altreconomia

... la comunicazione istituzionale e le tecniche di negoziazione e lo sviluppo di undi ... anche grazie allo strategico coinvolgimento di testimonial importanti come, ad esempio, ladi ...Sarà fondamentale l'attuazione deldi ripresa e resilienza, 191 miliardi di risorse comunitarie cui il Governo ha aggiunto risorse nazionali per oltre 30 miliardi con il fondo ...Il webinar è stato seguito da trecento persone Come sarà la nuova Pac e cosa cambierà per gli agricoltori? Mancano meno di 11 mesi all’introduzione della nuova politica agricola comunitaria e l’Associ ...(Teleborsa) - È entrato in esercizio all'interno della centrale termoelettrica di Torino Nord il primo sistema di accumulo elettrico del Gruppo Iren. Questo sistema di batteria, che può erogare ...