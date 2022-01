Il Papa ai genitori: "Non condannate i figli gay" (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Papa chiede ai genitori di non condannare "mai" i figli, e neanche per i loro orientamenti sessuali. Uno sguardo verso il mondo Lgbt che conferma quella linea indicata da tempo da Francesco e che ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ilchiede aidi non condannare "mai" i, e neanche per i loro orientamenti sessuali. Uno sguardo verso il mondo Lgbt che conferma quella linea indicata da tempo da Francesco e che ...

