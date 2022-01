Il nuovo vaccino Sanofi a base di proteine si produce nel Lazio (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Il nuovo vaccino contro il Covid 19 di Sanofi a base di proteine sarà prodotto nello stabilimento dell'azienda farmaceutica ad Anagni e distribuito in tutta Europa. A darne l'annuncio il presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis. "Lo stabilimento Sanofi di Anagni produrrà il booster a base di proteine che sarà distribuito in tutta Europa - dice - un nuovo passo in avanti nella lotta contro la pandemia. Secondo i ricercatori che ci hanno intensamente lavorato, sarà efficace anche per contrastare la variante sudafricana del virus. Parliamo di una produzione ormai in fase avanzata e che si ipotizza potrebbe essere disponibile per l'utenza già a partire dal prossimo periodo primaverile". Dopo Catalent, ... Leggi su agi (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Ilcontro il Covid 19 didisarà prodotto nello stabilimento dell'azienda farmaceutica ad Anagni e distribuito in tutta Europa. A darne l'annuncio il presidente del Consorzio Industriale del Lazio, Francesco De Angelis. "Lo stabilimentodi Anagni produrrà il booster adiche sarà distribuito in tutta Europa - dice - unpasso in avanti nella lotta contro la pandemia. Secondo i ricercatori che ci hanno intensamente lavorato, sarà efficace anche per contrastare la variante sudafricana del virus. Parliamo di una produzione ormai in fase avanzata e che si ipotizza potrebbe essere disponibile per l'utenza già a partire dal prossimo periodo primaverile". Dopo Catalent, ...

Advertising

AurelianoStingi : CORBEVAX, un nuovo vaccino sta per aggiungersi al nostro ormai lungo arsenale. Probabilmente in Europa non farà la… - quotidianolazio : Covid, il nuovo vaccino booster sarà prodotto ad Anagni: l'annuncio - - sulsitodisimone : Il nuovo vaccino Sanofi a base di proteine si produce nel Lazio - ___LUKASPC___ : @Bluefidel47 Senza scadenza fino all'obbligo della quarta dose, non è togliere la scadenza ....visto che il nuovo v… - FraLauricella : @fratotolo2 @giusbrindisi Vorrei ricordare che anche il sole provoca il cancro. Su #moderna 'Sono stati condotti st… -