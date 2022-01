Il musicista di Auschwitz | un racconto dedicato al Giorno della memoria

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. In occasione delabbiamoil nostrodi oggi a questa ricorrenza. Lo abbiamo fato ispirandoci ad una canzone di Leonard Cohen intitolata “Dance Me to the End of Love”. Questa canzone è ispirata allo storia delle orchestre costrette a suonare nei campi di concentramento comeRimbombava nella sua mente il fuoco di una recente lite. Questo era nell’animo di Matteo Zanchi mentre dopo tanto tempo entrava a casa del suo vecchio Zio Elia. Aveva le chiavi da un po’ ma se ne era sempre di dimenticato. Del resto suo zio, dopo la terribile esperienza di, non era mai stato un tipo del tutto aperto con le altre persone. Per questo Matteo lo aveva inevitabilmente trascurato e ...