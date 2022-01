Il Green pass illimitato per chi ha tre dosi di vaccino e lo stop ai tamponi per chi arriva dai Paesi UE (Di giovedì 27 gennaio 2022) Secondo quanto scritto all’interno di uno degli ultimi decreti licenziati dal governo alla fine del 2021, dal prossimo 1° febbraio la durata della certificazione verde rafforzata (da vaccino e da guarigione) scenderà da 9 a 6 mesi. Ma nei prossimi giorni – prima di quella data – sarà apportata una modifica che rivoluzionerà lo status quo e quel che sarebbe dovuto accadere: si va, infatti, verso il Green pass illimitato per tutti quei cittadini che hanno ricevuto la terza dose di vaccino. Green pass illimitato per chi ha ricevuto la terza dose di vaccino Il limite, dunque, non solo sarà spostato ma sarà cancellato. Almeno per il momento. La curva epidemiologica in Italia, infatti, è arrivata al suo plateau e nei ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Secondo quanto scritto all’interno di uno degli ultimi decreti licenziati dal governo alla fine del 2021, dal prossimo 1° febbraio la durata della certificazione verde rafforzata (dae da guarigione) scenderà da 9 a 6 mesi. Ma nei prossimi giorni – prima di quella data – sarà apportata una modifica che rivoluzionerà lo status quo e quel che sarebbe dovuto accadere: si va, infatti, verso ilper tutti quei cittadini che hanno ricevuto la terza dose diper chi ha ricevuto la terza dose diIl limite, dunque, non solo sarà spostato ma sarà cancellato. Almeno per il momento. La curva epidemiologica in Italia, infatti, èta al suo plateau e nei ...

