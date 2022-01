Il Giro d’Italia 2022 farà tappa a Napoli: il Maschio Angioino diventa “rosa” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella tappa del 14 maggio il Giro d’Italia torna dopo 9 anni a Napoli: grande soddisfazione per il sindaco Gaetano Manfredi. Nella giornata di sabato 14 maggio, in occasione dell’ottava tappa, il Giro d’Italia di ciclismo tornerà dopo ben 9 anni a Napoli e per l’occasione… il Maschio Angioino si illumina di rosa. In ogni Leggi su 2anews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nelladel 14 maggio iltorna dopo 9 anni a: grande soddisfazione per il sindaco Gaetano Manfredi. Nella giornata di sabato 14 maggio, in occasione dell’ottava, ildi ciclismo tornerà dopo ben 9 anni ae per l’occasione… ilsi illumina di. In ogni

