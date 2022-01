Il Giornale di Vicenza pubblica la foto di Zaia che vota per il Quirinale in una damigiana (e poi si scusa) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un fotomontaggio che circolava in maniera virale sui social network e che ha ingannato l’occhio di chi ha impaginato l’edizione odierna del Giornale di Vicenza. Il quotidiano del 27 gennaio è andato in edicola con una foto di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, immortalato mentre esprimeva la sua preferenza a Montecitorio per l’elezione del presidente della Repubblica. Tuttavia, nelle immagini, invece di inserire la scheda nell’urna (dalla forma caratteristica), viene mostrato Zaia nell’atto di inserire la scheda in una damigiana. Il classico meme utilizzato sui social network che, per una svista, Il Giornale di Vicenza ha proposto ai suoi lettori come vero (non c’era alcuna didascalia che spiegasse la ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Unmontaggio che circolava in maniera virale sui social network e che ha ingannato l’occhio di chi ha impaginato l’edizione odierna deldi. Il quotidiano del 27 gennaio è andato in edicola con unadi Luca, presidente della Regione Veneto, immortalato mentre esprimeva la sua preferenza a Montecitorio per l’elezione del presidente della Re. Tuttavia, nelle immagini, invece di inserire la scheda nell’urna (dalla forma caratteristica), viene mostratonell’atto di inserire la scheda in una. Il classico meme utilizzato sui social network che, per una svista, Ildiha proposto ai suoi lettori come vero (non c’era alcuna didascalia che spiegasse la ...

Una foto pubblicata per errore Nell'edizione de Il Giornale di Vicenza in edicola giovedì 27 gennaio è stato pubblicato per errore un fotomontaggio che ritrae il governatore Luca Zaia mentre esprime il suo voto per il futuro presidente della ...

