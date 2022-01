Il gelataio italiano che salvò 50 ebrei a Budapest, l’eroe Francesco Tirelli li nascose in magazzino (Di giovedì 27 gennaio 2022) Al centro, il gelataio Francesco Tirelli (Foto tratta dal libro “Il gelataio Tirelli” di Tamar Meir Chiunque poteva fare la differenza. Tra la vita e la morte. Tra la sopravvivenza e l’essere spedito in un campo di concentramento. Il Giorno della Memoria dovrebbe servire anche a questo: a non dimenticare mai le storie di quelle persone, eroi, che fecero l’impossibile per salvare la vita degli ebrei dall’Olocausto. Come, appunto, è la storia di Francesco Tirelli, un gelataio italiano che emigrato a Budapest, in Ungheria, salvò nel magazzino della sua gelateria molte persone, molti ebrei, dalle deportazioni dei nazisti nella primavera del 1944. La ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Al centro, il(Foto tratta dal libro “Il” di Tamar Meir Chiunque poteva fare la differenza. Tra la vita e la morte. Tra la sopravvivenza e l’essere spedito in un campo di concentramento. Il Giorno della Memoria dovrebbe servire anche a questo: a non dimenticare mai le storie di quelle persone, eroi, che fecero l’impossibile per salvare la vita deglidall’Olocausto. Come, appunto, è la storia di, unche emigrato a, in Ungheria,neldella sua gelateria molte persone, molti, dalle deportazioni dei nazisti nella primavera del 1944. La ...

