Il futuro campione, bimbo di pochi anni palleggia e diventa star del Web (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non è ben chiaro da dove arrivino le immagini, ma una cosa è certa, questo bimbo dimostra di avere un controllo pressoché assoluto del pallone. Mentre gioca con il papà, che ha registrato tutto per ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Non è ben chiaro da dove arrivino le immagini, ma una cosa è certa, questodimostra di avere un controllo pressoché assoluto del pallone. Mentre gioca con il papà, che ha registrato tutto per ...

Advertising

fenic23000023 : @Federic71276785 @_comedincanto Un po' di verità si, ora è in futuro tutte le interviste che faranno a Manuel c… - berthayoko : Kulu in prestito biennale con diritto di riscatto. Se é stato bocciato da Allegri é un futuro campione per certo. #Kulusevski - KSport24 : @MatteoRuggeri97 @gervix4 @Erfaina1988 @IlPresidente_ Voi fate passare per futuro campione il pezzotto di Vlahovic… - Domenico1oo777 : @manuel_bortuzzo Buongiorno a te grande campione di vita Manuel ed alla tua splendida Lulu'...quanto siete BELLI in… - cordiluc : @JannikSinner_Up @janniksin Grande Jannik ... hai vinto bene le partite che dovevi vincere ... hai trovato oggi un… -