Il film sulla vita di Audrey Hepburn di Guadagnino (Di giovedì 27 gennaio 2022) Life&People.it Luca Guadagnino ha deciso di imbarcarsi in un nuovo ambizioso progetto cinematografico. Un film decisamente rischioso, perché parlerà di una delle più grandi dive di sempre: Audrey Hepburn, immortale icona di stile e volto di Colazione da Tiffany e di decine di altri film entrati di diritto nella storia del cinema. Rooney Mara sarà la protagonista nel film di Luca Guadagnino su Audrey Hepburn L’attrice è nata nel 1985 a Bedford, nello stato di New York, e con Audrey condivide senza ombra di dubbio il look algido ed elegante. Eterea e dall’indubbio fascino, Rooney ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2005, quando interpretò un piccolo ruolo nel film Urban Legends: ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 27 gennaio 2022) Life&People.it Lucaha deciso di imbarcarsi in un nuovo ambizioso progetto cinematografico. Undecisamente rischioso, perché parlerà di una delle più grandi dive di sempre:, immortale icona di stile e volto di Colazione da Tiffany e di decine di altrientrati di diritto nella storia del cinema. Rooney Mara sarà la protagonista neldi LucasuL’attrice è nata nel 1985 a Bedford, nello stato di New York, e concondivide senza ombra di dubbio il look algido ed elegante. Eterea e dall’indubbio fascino, Rooney ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2005, quando interpretò un piccolo ruolo nelUrban Legends: ...

Advertising

barbaravisnu : @Costellazione21 Questa cmq è la conferma che quando Barù era scostante con tutte ( a parte J) faceva bene. Ora che… - bvlackath : @ByeBitchSempre I know ma sulla guida che ho nel telefono mi dice che lunedi fanno un film per quello ho chiesto - Paola2061967 : RT @Avvenire_Nei: Cinema: è morta #DorisDay, star di Hollywood degli anni d'oro. Con all'attivo 39 film, programmi Tv e 650 canzoni, ha vin… - miricordavilmar : Raga da piccola vidi un film in cui sta bambina aveva una lavagnetta e se una cosa di lei non le piaceva la poteva… - SalvatoreMirag7 : Antimafia:occasione mancata(1969),testi di grande importanza per avere una chiara definizione di cosa è la mafia.Sc… -