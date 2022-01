Il disertore e la storia vera del soldato Wehrmacht Walter Proska

(Di giovedì 27 gennaio 2022) In occasione della Giornata della Memoria, questa sera (alle ore 21:20) andrà in onda su Rai 1 il film ‘Il’, diretto dal regista Florian Gallenberger. Uscita nel 2020, la pellicola – che vede nel cast Jannis Niewöhner e Ma?gorzata Miko?ajczak – è ambientata nel 1944, precisamente nell’ultima estate della Seconda Guerra Mondiale.della, deve partire per il fronte orientale. Durante il viaggio incontra Wanda e tra i due scatta subito qualcosa. Tuttavia, mentre i soldati si apprestano a controllare i vagoni, Wanda scende dal treno. Il treno non arriverà a destinazione a causa dell’assalto dei partigiani, che faranno saltare i binari provocando il deragliamento del convoglio.viene quindi assegnato a una piccola unità a Rokitno, villaggio ...

Advertising

larenait : La storia che circola a Erbezzo da più di 70 anni - carlogreppi : RT @schizzechea96: La storia di Rudolf Jacobs, che fu un Überläufer (disertore), un partigiano tedesco, il 'patriota Rodolfo'. E dei tanti… - fameht : @GiorgiaMeloni Che ne sai? Nessuno conosce la storia di quel soldato. Avrebbe anche potuto essere un disertore e pe… -

Ultime Notizie dalla rete : disertore storia

L'Arena

... per gli appassionati del genere film di guerra - drammatico, da non perdere l'appuntamento con Il. Il film, ambientato nell'estate del 1944racconta ladi un soldato della Wehrmacht, ...Rai Tre ha in palinsesto alle 21.30 il film "Il" di Florian Gallenberger, tratto da un romanzo datato 1951 ma pubblicato solo nel 2016 dopo la morte dell'autore. Si tratta di una...Il film di Vadil Perelman andrebbe fatto vedere ai nostri amici, ai nostri figli, ai nostri nipoti, perché la memoria è fondamentale, è l’unico modo per ...Tutte le reti televisive, e le piattaforme streaming propongono film e documentari sul tema. In prima fila, la Rai che come servizio pubblico adempie da sempre alla sua mission istituzionale, dedica t ...