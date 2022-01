Il covid si abbatte sugli studi televisivi. Salta la puntata domenicale di “Amici”: ballerini positivi (Di giovedì 27 gennaio 2022) Salta la puntata domenicale di Amici. Causa covid. Il 30 gennaio, infatti, andrà in onda uno speciale realizzato con un montaggio, senza presenze in studio. La notizia arriva da fonti vicine alla produzione del popolare e seguitissimo programma in onda su Canale 5. La puntata di domenica prossima di Amici di Maria De Filippi non andrà in onda, a causa della accertata positività al covid -19 di alcuni ballerini professionisti che lavorano nella trasmissione. Il covid fa Saltare la puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi Lo spazio sarà della puntata, la cui registrazione è ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 27 gennaio 2022)ladi. Causa. Il 30 gennaio, infatti, andrà in onda uno speciale realizzato con un montaggio, senza presenze ino. La notizia arriva da fonti vicine alla produzione del popolare e seguitissimo programma in onda su Canale 5. Ladi domenica prossima didi Maria De Filippi non andrà in onda, a causa della accertatatà al-19 di alcuniprofessionisti che lavorano nella trasmissione. Ilfare ladidi Maria De Filippi Lo spazio sarà della, la cui registrazione è ...

