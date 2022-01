Il concetto italiano del “purché donna” non si nota alla Fed (Di giovedì 27 gennaio 2022) Jerome Powell ha detto quello che tutti si aspettavano, e va bene così dato che la gestione delle aspettative è cruciale per chi governa una banca centrale. “C’è abbastanza spazio per aumentare i tassi di interesse senza minacciare la ripresa del mercato del lavoro”, ha comunicato Powell dopo la due giorni di incontri interni della Fed. A marzo quindi, quando sarà terminato il ritiro degli stimoli economici dovuti alla pandemia, ci potrà essere il primo dei tre o quattro rialzi dei tassi di interesse. L’obiettivo è non far consolidare l’inflazione, che a dicembre è salita al 7 per cento su base annua, ben oltre il target del 2 per cento. L'aggiustamento di politica monetaria non è l'unico aspetto in trasformazione per la Fed. In seguito alle nuove nomine fatte da Joe Biden, il Consiglio direttivo della Banca centrale americana avrà la maggioranza dei suoi membri ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Jerome Powell ha detto quello che tutti si aspettavano, e va bene così dato che la gestione delle aspettative è cruciale per chi governa una banca centrale. “C’è abbastanza spazio per aumentare i tassi di interesse senza minacciare la ripresa del mercato del lavoro”, ha comunicato Powell dopo la due giorni di incontri interni della Fed. A marzo quindi, quando sarà terminato il ritiro degli stimoli economici dovutipandemia, ci potrà essere il primo dei tre o quattro rialzi dei tassi di interesse. L’obiettivo è non far consolidare l’inflazione, che a dicembre è salita al 7 per cento su base annua, ben oltre il target del 2 per cento. L'aggiustamento di politica monetaria non è l'unico aspetto in trasformazione per la Fed. In seguito alle nuove nomine fatte da Joe Biden, il Consiglio direttivo della Banca centrale americana avrà la maggioranza dei suoi membri ...

