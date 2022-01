Il "candidato esterno" che prende quota. Tam-tam dopo il voto, la svolta a un passo dal "crac"? Chi la può spuntare (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un Parlamento spappolato e balcanizzato. Più che centrodestra contro centrosinistra, questa volta sul Quirinale si stanno spaccando gli stessi partiti: onorevoli contro leader. I primi in aula votano per Sergio Mattarella, 166 schede pesantissime. I secondi si stanno arrabattando da ore, tra smentite e rilanci, per trovare una "soluzione esterna". Un nome, cioè, in grado di uscire dai colori politici e tenere insieme la maggioranza (da Pd alla Lega) e pure il centrodestra (dai centristi a Fratelli d'Italia). Impresa obiettivamente difficile, perché le alternative hanno tutte dei "contro". Un esempio. Il nome più caldo è quello di Elisabetta Belloni, capo dei servizi segreti che ha attirato il sorprendente endorsement di Giorgia Meloni. Con lei, oltre a Matteo Salvini, si è schierato anche Luigi Di Maio, che in un retroscena di Aldo Cazzullo sul Corriere.it ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un Parlamento spappolato e balcanizzato. Più che centrodestra contro centrosinistra, questa volta sul Quirinale si stanno spaccando gli stessi partiti: onorevoli contro leader. I primi in aula votano per Sergio Mattarella, 166 schede pesantissime. I secondi si stanno arrabattando da ore, tra smentite e rilanci, per trovare una "soluzione esterna". Un nome, cioè, in grado di uscire dai colori politici e tenere insieme la maggioranza (da Pd alla Lega) e pure il centrodestra (dai centristi a Fratelli d'Italia). Impresa obiettivamente difficile, perché le alternative hanno tutte dei "contro". Un esempio. Il nome più caldo è quello di Elisabetta Belloni, capo dei servizi segreti che ha attirato il sornte endorsement di Giorgia Meloni. Con lei, oltre a Matteo Salvini, si è schierato anche Luigi Di Maio, che in un retroscena di Aldo Cazzullo sul Corriere.it ...

