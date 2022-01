Il bollettino Covid di oggi giovedì 27 gennaio 2022 | tutti i dati su nuovi casi | decessi e ricoveri

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Coronavirus, ildi272021. Tra le 17 e le 18 come ogni giornogli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia con isui...

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Covid

L'ultimosulla provincia di Ragusa riporta di 3 decessi . Si tratta di una donna di 87 anni ricoverata al reparto di Malattie Infettive al Maggiore di Modica con tre dosi, un uomo di 80 ...DEL 27 GENNAIO " DATI19 IN MOLISE In attesa dei datidelle ore 18 e unico per la giornata, facciamo il punto della situazione. Sono stati effettuati 1.565 nuovi tamponi ...Secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 167.206 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Martedì erano stati 186.740. I morti sono 427, il giorno precedente erano 468.Covid: il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri afferma che nelle prossime settimane si tornerà alla normalità ...