Il 27 gennaio 1945 fu il giorno in cui tutto il mondo si rese conto della tragedia Non dimentichiamolo

«L'appuntamento del 27in Italia e in Europa con ilMemoria è particolarmente importante. Perché ricorda ilin cui le truppe sovietiche entrarono nel campo di Auschwitz e scoprirono all'orroreShoah. Dello sterminio sistematico del popolo ebraico e di altre minoranze, come gli omosessuali, gli zingari, i malati». Liliana Segre, senatrice a vita, ma soprattutto superstite dell'Olocausto e testimone preziosa di quell'orrore, come ogni anno ha scritto agli studenti per ricordare come sia indispensabile considerare «il "Memoria" come un monito di vita».