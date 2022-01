I Savoia rivogliono indietro i gioielli della Corona | ma a chi spettano?

Advertising

tgamox : ma quanto è costata quella 'cassetta di sicurezza' ? Occhio che arrivano anche i Savoia. Rivogliono i gioielli di… - AlexanderIII15 : RT @angelo_forgione: I #Savoia rivogliono i gioielli della Corona? Sono in grado di restituire agli eredi #Borbone tutto quello che i loro… - Cassuto3Cassuto : Ora i Savoia rivogliono i gioielli della corona, l'ultimatum: 'Restituiteli entro 10 giorni' Dopo che vendettero l’… - AncoraFischia : I #Savoia rivogliono i gioielli della corona (valore 300 milioni). Indovinate chi gli ha consentito questa pretesa? - Giancarlo_67_gi : RT @AScarfogliero: ??????... FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA... I SAVOIA VORREBBERO CHE LO STATO ITALIANO RESTITUISSE IL TESORO DI FAMIGLIA CHE… -

Ultime Notizie dalla rete : Savoia rivogliono

Gli eredi di Umberto II di, ultimo Re d'Italia, contro lo Stato italiano:i gioielli della Corona. Cosa c'è dentro l'astuccio custodito da 76 anni nel caveau della Banca d'Italia? Quanto valgono i gioielli dei ...Che i. Come ha ribadito , rappresentante per il padre e le zie, ai media. Vittoria di, erede al trono d'Italia Che voglia regalare uno dei preziosi alla sua primogenita ed ...L'ironia della storia ha colpito. E ha fatto sì che, mentre si sta progettando un "conclave laico" per arrivare a una candidatura condivisa per l’elezione a presidente della Repubblica (nella speranza ...tutti pensavano fosse giusto riammetterli in Italia, soprattutto pensando ai giovani come Emanuele Filiberto, non certo al padre che commise un omicidio e non ne pagò la colpa: tradizione di famiglia, ...