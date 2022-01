I Savoia contro lo Stato italiano | “Ridateci i nostri gioielli” | Arriva l’ultimatum

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Gli eredi di Casalo, per la restituzione diappartenenti alla famiglia reale. Emanuele Filiberto lancia l’ulitmatum Emanuele Filiberto, insieme a Maria Gabriella, Maria Pia e… Questo articolo Ilo: “pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

Matteo0638 : RT @maurizioacerbo: I Savoia pretendono di riavere i gioielli della corona grazie alla legge del 2002 che ha cancellato XIII disposizione d… - CloudyKant : RT @maurizioacerbo: I Savoia pretendono di riavere i gioielli della corona grazie alla legge del 2002 che ha cancellato XIII disposizione d… - giusnico19511 : @Walter32099227 @MikBon5 tragedia.L’erede di casa Savoia è stato condannato a due anni di reclusione per calunnia p… - federica_n90 : Ma obiettivamente, lasciando da parte chi ha rancori contro i #Savoia, ma se i gioielli sono loro, sono loro. Cosa… - _fiorucci : RT @EnricoAncillott: @Signorasinasce @_fiorucci Aspetta: anche la famigerata Bce detiene l'oro Italiano: se giustificassimo, per ripicca, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Savoia contro

... il Ministero dell'istruzione, la Coordinatrice nazionale per la lottal'antisemitismo ...culturale che vede il protagonismo attivo dei nostri studenti - le parole della dirigente del- ...Era il 2012 quando in un'intervista a 'In mezz'ora' di Lucia Annunziata annunciò la propria candidatura ufficiale a sindaco di Roma correndoIgnazio Marino, Alemanno e De Vito.: "Banca ...Gli eredi di Casa Savoia contro lo Stato italiano, per la restituzione di gioielli appartenenti alla famiglia reale. Emanuele Filiberto lancia l'ulitmatum ...Dopo un silenzio operoso, il fragore del vero colpo di mercato. Il classe 2004 Claudio Cellamare, giovane talento di Bari, Milan e Genoa arriva alla corte di Mister Mucciarelli. Ad annunciarlo è Anton ...