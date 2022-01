I ristoratori spengono le luci contro il caro bollette | stasera cena a lume di candela | «Gas e luce ormai sono raddoppiati»

(Di giovedì 27 gennaio 2022), 27 gennaio alle 20, «centinaia di ristoranti in tutta Italia» spegneranno ladei loro locali e farannore i propri clienti adi. Il motivo? I rincari delleche stanno colpendo imprese e famiglie. «Abbiamo registrato un aumento spropositato delle nostre. Nel mio caso il 150 per cento.passato, confrontando le spese dello scorso anno, da 13 mila a 32 mila euro dinell’ultimo semestre. Il governo deve intervenire e calmierare questi aumenti», ci spiega Andrea Graziano, ristoratore siciliano che ha lanciato l’iniziativa #blackoutdinner. Aderiranno – continua – «ristoranti da Milano a Palermo, da Firenze a Torino, da Bologna a Ragusa. Saremo almeno 500». Oltre ai rincari, si ...

Advertising

FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #plurihashtag #scritturebrevi @FChiusaroli #Backoutdinner #Italia #rincari #energia #ristoranti #oggi Caro #bollette,… - emmabaccaglio : #plurihashtag #scritturebrevi @FChiusaroli #Backoutdinner #Italia #rincari #energia #ristoranti #oggi Caro… - Italia_Notizie : Caro bollette, i ristoratori spengono le luci per protesta: 'Stasera cena a lume di candela' - ilgattonaccio : RT @055firenze: Blackoutdinner, i ristoratori spengono le luci e accendono le candele contro il caro bollette #blackoutdinner #caroenergia… - 055firenze : Blackoutdinner, i ristoratori spengono le luci e accendono le candele contro il caro bollette #blackoutdinner… -

Ultime Notizie dalla rete : ristoratori spengono

Un problema, quello dell'aumento delle bollette per i, che alla fine impatterà sulle tasche dei consumatori, sui cittadini. Il timore è che i proprietari dei locali, per sopravvivere, ...Domani, oggi 27 gennaio, dalle 20 alle 21, da nord a sud dello Stivale, ispegneranno le luci dei locali e accenderanno le candele. Sui social saranno pubblicate foto e video della ...Curioso “menù del giorno” al ristorante La Barchetta di Milano dove sulla classica lavagnetta su cui vengono consigliati i piatti dallo ..."Spegniamo le luci per non spegnere il lavoro”: la protesta contro l'aumento dell'elettricità è in programma stasera, dalle 20 alle 21. Ecco come aderire ...