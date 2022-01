I fratelli Birkenstock diventano miliardari dopo la vendita del marchio tedesco a LVMH | da sandalo “sfigato” a oggetto griffato e di culto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) I famosi sandali, preferiti dagli hippy e dai nonni di tutto il mondo, sono prodotti dalla famiglia da quasi 250 anni. I registri ecclesiastici della città tedesca di Langen-Bergheim identificano Johann Adamnel 1744 come un “suddito e calzolaio” il cui pronipote Konrad aprì due negozi di scarpe nella vicina Francoforte e iniziò a produrre e vendere plantari flessibili. Gli archi erano sagomati anziché piatti e fornivano un supporto aggiuntivo. La domanda per le scarpe era così massiccia che nel 1925 si trasferì in una fabbrica molto più grande per aumentare la produzione. Suo figlio, Carl, è entrato nell’azienda da adolescente ed è diventato un’autorità leader in podologia, lanciando corsi di formazione e scrivendo libri su ciò che era necessario per creare calzature comode e promuovere un’andatura sana. La forza del brand era proprio una solida conduzione ...